上司ともめた怒りで会社のデータを全部消した男に7年の懲役判決が下される

中国の大手不動産仲介である Lianjia に勤めるハン・ビン氏が、勤務先のデータベースの約9TB分をすべて削除し、データ復元とシステム再構築のために約350万円の損害を発生させたことで、懲役7年の実刑判決が下されました。同僚の話によるとビン氏は、上司にシステムの問題と改善点を進言したのに軽くあしらわれており、その怒りのままに財務システムの保存データと関連アプリを消し去ったと推測されています。 链家40岁员工删除公司9T数据,被判7年 - 嘶吼 RoarTalk – 回归最本质的信息安全,互联网安全新媒体,4hou.com https://www.4hou.com/posts/Yq49 Angry IT admin wipes employer’s databases, gets 7 years in prison https://www.bleepingcomputer.com/news/security/angry-it-admin-wipes-employer-s-databases-gets-7-years-in-prison/ 中国国内の裁判の情報を公開する「China Judgement Documents」によると、Lianjiaに勤めるビン氏は2018年6月、会社の財務システムに用いていた2台のデータベースサーバーとアプリケーションサーバーにログインし、サーバーの中身を全部削除してしまったとの疑いがかけられていました。Lianjiaはデータの復元とシステムの再構築に約350万円を要した他、12万人以上の仲介営業者と51の子会社を持つLianjiaの市場価値は約7750億円相当と推定されるため、会社の事業が混乱したことによる間接的な損害はさらに深刻だったと考えられます。

2022年05月16日 12時30分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

