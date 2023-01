2023年01月17日 10時42分 メモ

テンセントが贈収賄と横領で従業員100人以上を解雇し23社との取引を停止



中国の大手テクノロジー企業であるテンセントは、「反腐敗キャンペーン」と題して贈収賄や横領で100人以上の従業員を解雇し、10人以上を警察に通報したと発表しました。テンセントだけではなくAlibabaやMeituanなどの中国の大手企業で、自社従業員を警察に通報するケースが常態化していると報じられています。



Tencent fired more than 100 people and blacklisted 23 firms last year in fighting bribery and embezzlement | South China Morning Post

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3206944/tencent-fired-more-100-people-and-blacklisted-23-firms-last-year-fighting-bribery-and-embezzlement





UPDATE 1-China's Tencent said it fired more than 100 employees over corruption in 2022 | ロイター

https://jp.reuters.com/article/tencent-corruption/update-1-chinas-tencent-said-it-fired-more-than-100-employees-over-corruption-in-2022-idINL1N34104G



テンセントは、2022年に贈収賄や横領の疑いで100人以上の従業員を解雇し、ソーシャルメディア関連やゲーム関連の企業23社との取引を停止したと2023年1月20日に発表しました。また、解雇された従業員のうちの10人以上が警察に通報されたとのこと。ドラマ制作に携わっていた元従業員は懲役3年の実刑判決を、ニュースポータルを運営する企業の社員は懲役2年の実刑判決を受けています。



テンセントは「私たちは常に『ゼロ・トレランス(一切許容しない)』のスタンスを取っており、関係者は二度と雇用しません。また、贈収賄に関与した外部企業は今後契約のブラックリストに掲載されます」とWeChatで述べています。





中国メディアの界面新闻によれば、テンセント内では従業員による汚職が横行していることが大きな問題となっており、2021年には70人近くの従業員で贈収賄や横領の疑いがあり、外部パートナー13社がブラックリスト入りしているとのこと。この汚職問題は2022年12月に行われた社内会議でも議題として取り上げられたそうです。



テンセントの創業者である馬化騰(ポニー・マー)CEOはこの社内会議で、「従業員が汚職に手を染めているのは驚くべきことです。汚職による従業員の解雇や異動によって人材が不足し、多くの事業が実行不可能なレベルに陥っています」と指摘したとのこと。



また、馬CEOは、社内の汚職調査のデジタル化を進めることで低レベルなものは内部監査でデータ分析によって発見できるとしており、2023年はさらに内部監査を強化すると宣言しました。



こうした反汚職の流れはテンセントだけではなく、AlibabaやMeituanといった他の中国大手企業にもみられます。Alibabaでは、反接待部門の責任者だったジェーン・ジャン氏を人事のトップに任命しています。また、Meituanでも2023年1月に反汚職活動の結果を報告しており、47人の従業員と60人の外部パートナーを贈収賄や横領で警察に通報したと発表しています。