2022年4月12日のヘッドラインニュース

伊藤園のエナジードリンク「ビタミンパワーGO!」ブランドに、豊富なビタミンB群を補給できる「 Vitamin Power GO ! SUPER BBB 」が2022年4月25日(月)から加わります。ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12を特に強化した栄養機能食品のエナジードリンクで、カフェインゼロなので、勉強や仕事で疲れたときはもちろん、カフェインを摂りたくないという人にも向いているとのことです。価格は税別160円です。 「Vitamin Power GO ! SUPER BBB」 4月25日(月)新発売 | ニュースリリース | 伊藤園 https://www.itoen.co.jp/news/detail/id=25858 ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

