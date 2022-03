ウクライナの「どこで何が起きているか」の最新情報をソース付きでマップにした「Ukraine Interactive map」

DDoS->issues with server (will be fixed shortly) https://t.co/2ZZWSXb8va

2022年2月24日にロシアがウクライナ侵攻を開始して以降、ウクライナ全土の戦況はめまぐるしく変化しており、SNS上では現地の生々しい情報が矢継ぎ早に発信されている一方で、何者かが作成したフェイク映像やデマも数多く出回っています。ウクライナのソフトウェア開発者とジャーナリストが共同で制作したサービス「 Ukraine Interactive map 」を使うと、マップに表示された分かりやすいアイコンから、ウクライナで何が起きているのかのニュースを主にTwitterの投稿といった一次情報付きで閲覧することができます。 Ukraine Interactive map - Ukraine Latest news on live map - liveuamap.com https://liveuamap.com/ Liveuamap - Google Play のアプリ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altwork.liveuamap Liveuamap on the App Store https://apps.apple.com/us/app/liveuamap/id1003808504 「Ukraine Interactive map」に アクセス したのが以下。ウクライナの地図上にさまざまなアイコンが表示されています。

・関連記事

ロシアのウクライナ侵攻に関する現地からのツイートを地図上に表示する「Russia-Ukraine Monitor Map」 - GIGAZINE



研究者が「Googleマップ」の渋滞情報からロシアによるウクライナ侵攻を事前に察知していた - GIGAZINE



ロシアのウクライナ侵攻によりダウンロード数が急増したアプリは? - GIGAZINE



ロシアによるウクライナ侵攻で想定されるルートは? - GIGAZINE



ウクライナ侵攻のロシアが使っている「偽旗作戦」とは? - GIGAZINE

2022年03月02日 14時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.