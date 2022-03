Redditがロシア関連のサブレディット「r/Russia」「r/RussiaPolitics」を隔離、さらに悪意のあるモデレーターから管理権限をはく奪

大手掲示板サイトのRedditでは、コミュニティごとに「サブレディット」と呼ばれるスレッドが用意されており、その中でさまざまなトピックがユーザーによって語られています。2022年2月24日から続いているロシアのウクライナ侵攻についての誤情報が多く投稿されていることから、Redditはサブレディットのr/Russiaやr/RussiaPoliticsを隔離しました。 Reddit has quarantined r/Russia subreddit due to misinformation https://mashable.com/article/reddit-russia-subreddit-quarantined-ukraine r/Russiaはその名の通り、ロシアに関するニュースやトピックが書き込まれるサブレディットで、記事作成時点で26万5000人以上のユーザーが登録しています。また、r/RussiaPoliticsは「ロシア側から見た国際政治」に関するトピックに限定したサブレディットで、r/Russiaよりもさらに政治色が濃い場所となっていました。

・関連記事

Redditが「反ワクチン派最大の拠点」だったサブレディットを削除、54サブレディットも隔離 - GIGAZINE



Redditがトランプ大統領関連の人気コミュニティを「悪意のあるもの」として禁止に - GIGAZINE



巨大ネット掲示板「Reddit」が株式公開手続きを開始 - GIGAZINE



陰謀論を広めるグループ「QAnon」が巨大掲示板のRedditを離れた理由とは? - GIGAZINE



文章生成AI「GPT-3」がRedditで1週間誰にも気付かれず人間と会話していたことが判明 - GIGAZINE

2022年03月02日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.