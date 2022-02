創作にも使えそうな中世の街並みジェネレーター「Medieval Fantasy City Generator」がパワーアップしていたので遊んでみた

・関連記事

中世風の架空都市を一瞬で自動生成してくれる「Medieval Fantasy City Generator」 - GIGAZINE



ファンタジーに出てくる謎の大陸の地図を自動的に作成できる「Generating fantasy maps」 - GIGAZINE



ゲームや漫画に登場しそうな手描きのダンジョンマップ風のイラストが誰でも簡単に作れる「Dungeon Builder」 - GIGAZINE



カラフルで雰囲気のある建物をクリックだけで神のごとく生成できる「Townscaper」のデモ版がブラウザに登場したので遊んでみた - GIGAZINE



「無限に都市が生成されるアルゴリズム」で生成された都市を自由に歩き回ってみた - GIGAZINE



自分好みの「村」を好きなだけ生み出せる「Village Generator」 - GIGAZINE



無料で簡単にファンタジーな世界観のマップを作れる「Inkarnate」を使ってみた - GIGAZINE

2022年02月27日 18時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.