Twitchが性行為/ハードドラッグ関連単語をNGにして「不適切なユーザー名」の基準を厳格化

・関連記事

何度ブロックされてもアカウントを変えて荒らし続ける迷惑ユーザーを機械学習で検出する仕組みをTwitchが導入 - GIGAZINE



Twitchで視聴者に電話番号とメールアドレスの認証を求めることが可能に、複数アカウント対策も万全 - GIGAZINE



「生放送中のおっぱい露出」でAmazon公式アカウントがTwitchからBANされる - GIGAZINE



Twitchを使った10億円超のマネーロンダリングで40人が逮捕される - GIGAZINE



Twitchがハッキングを受けソースコード・支払い情報・個人情報など大量のデータを漏えいしたことを認める - GIGAZINE



2022年02月14日 12時52分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.