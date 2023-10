2023年10月20日 12時01分 ネットサービス

Discordがルール違反したユーザーの反省・更生をうながす警告システムを導入へ



これまでDiscordでは利用規約やコミュニティガイドラインに違反したユーザーに対して、利用を禁止する「永久BAN」などの措置が取られてきましたが、ユーザーが「どういったルールに違反しているのか」を反省して行動を改めるための機会を作るために、新たな「警告システム」が導入されることが明らかになりました。



Discordを仲間と楽しく過ごす最高の場所にするために

https://discord.com/blog/best-place-to-hang-out-with-friends





Discord is going to give out warnings instead of permanent bans - The Verge

https://www.theverge.com/2023/10/19/23923646/discord-warning-system-moderation-teen-safety-new-mobile-features





新警告システムは、ユーザーの行動のうちどの部分がルール違反だったか、行動の結果どういった措置を受けているのかが明確に理解できるようなものとなっており、自分のルール違反がアカウント全体にどういった影響を与える可能性があるかを理解してもらって、今後、「良きデジタル市民」になるために役立つ情報が提供されます。





新警告システムでは、ルールを破ったユーザーにはDMで警告か違反通知が行われます。



このメッセージ内には、ルールに違反した投稿の詳細や、ルール違反に対して講じられた措置、アカウント制限の概要、違反した特定のDiscordポリシーやコミュニティガイドラインの詳細情報が記載されたページへのリンクが記載されています。





さらに、過去に行った違反についてのすべての情報が、「設定」内に新たに設けられる「アカウントの状態」タブで確認できるようになります。



なお、違反の中には過激な暴力や児童を性的対象とするコンテンツなどもあるため、警告だけではなく、重大性に応じて適切な措置が講じられるとのことです。