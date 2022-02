2022年02月04日 07時00分 レビュー

スマホだけで今いる場所の騒音レベルをチェックして共有できる無料アプリ「SoundPrint」、静かで落ち着ける場所をマップから検索可能



「評判のいいカフェに行ってみたけど騒々しくて全く心地よくなかった」という事態を避けるには、あらかじめ静かな場所なのか、それとも騒がしい場所なのかがわかっていれば便利です。「SoundPrint」というアプリは、スマートフォンでさまざまな場所の騒音レベルを測定してアップロードし、アプリユーザーらが投稿した「場所ごとの騒音レベルマップ」を共有できるとのことで、実際に使ってどんなアプリか確かめてみました。



SoundPrintにはiOSアプリとAndroidアプリが用意されており、今回はiOSアプリをインストールします。「入手」をタップ。





「インストール」をタップ。





インストールが完了したら「開く」をタップ。





通知の送信許可を求められるので、許可する場合は「許可」をタップ。





「Got It」をタップ。





SoundPrintでは、場所の騒音を「Very Loud(とてもうるさい/81dBA以上)」「Loud(うるさい/76~80dBA)」「Moderate(中程度/71~75dBA)」「Quiet(静か/70dBA以下)」の4段階で区分しています。確認したら「Got It」をタップ。





SoundPrintユーザーはさまざまな場所の騒音レベルを測定し、プラットフォームにアップロードすることが可能。他のユーザーは、以下のように地図上に表示されたアイコンを見て、どの場所がどれほど騒々しいのか、あるいは静かなのかを確認することができます。「Got It」をタップ。





オーディオチェックポリシーやプライバシーポリシーを確認してチェックを入れたら、「Let's Go!」をタップ。





ホーム画面はこんな感じ。中央に計測中の騒音レベルを表示する場所があり、やや下には騒音レベルチェックを始める「Start」ボタンがあります。マイクへのアクセスを許可した状態で「Start」をタップすると……





「1:測定中はスマートフォンで直接話さないこと」「2:スマートフォンの周囲は全方向スペースを空けること(スマートフォンを持ち上げて空中で保持すること)」という推奨事項が表示されます。「Got It」をタップ。





位置情報の許可を求められるので、許可する場合は「1度だけ許可」または「Appの使用中は許可」をタップ。





すると、騒音レベルの測定が行われると共に、15秒のカウントダウンが始まります。左上に「AVG(平均)」の騒音レベルが、右上に「MAX(最大)」の騒音レベルが表示されています。





15秒が経過した後は秒数が増えていき、より平均に近い騒音レベルを測定可能です。





15秒以上が経過した後で「Select Venue」をタップすると……





騒音レベルの計測がストップし、付近の店舗名やランドマークが表示されます。騒音レベルを測定した地点を選択し、マップに騒音レベルを登録することができます。もし自分のいる場所が表示されていない場合は、右上の「+」ボタンをタップ。





すると、地点のカテゴリーを選択し、「Name(名前)」「Street Address(番地)」「City(都市)」「State(州・県名)」「Postal Code(郵便番号)」「Phone(電話番号)」などを入力して、新たな地点を登録することができます。





登録した地点と騒音レベルを送信したい場合は、下部の「Submit」をタップすればOK。「Private」にチェックを入れると、登録した騒音レベルが他のユーザーには見えません。





「Search」をタップすると、付近にある騒音レベル登録済みの地点が表示されます。





「Restaurant(レストラン)」「Nightlife(夜遊びする場所)」「Cofee/Tea(喫茶店)」「Retailers(小売店)」などのタグにチェックを入れたり外したりして、目的の場所ごとにソートをかけることも可能です。





左上の「Filter」をタップすると……





検索範囲や優先順位、騒音レベルなどでフィルタリングすることが可能。





また、右上の「Map」をタップすると……





付近にある登録済みスポットがマップ上で確認できます。





実際に、SoundPrintをインストールしたスマートフォンを持ち出して、さまざまな場所で騒音レベルをチェックしてみました。まずは編集部のオフィスで測定してみると……





騒音レベルはわずか35。かなり静かな環境であることがわかります。





続いて比較的交通量の多い道で測定してみたところ、騒音レベルは69。車が通っている最中はそれなりにうるさいものの、会話に支障があるほどではありません。





駅構内で測定してみると、こちらも騒音レベルは69。しかし、時折近くを大声でしゃべっている人が通り過ぎた時には一時的に騒音レベルが76まで達するなど、場合によっては騒々しいと感じることもありました。





そして、付近では最もうるさいだろうと思われるパチンコ屋で測定すると……





騒音レベルはなんと83。文句なしの「Very Loud」を記録しました。





また、想像以上に騒音レベルが高かったのがスーパーの食品売り場。店内のBGMや冷蔵庫の稼働音、買い物客の話し声などが合わさり、パチンコ屋に次ぐ「77」という騒音レベルでした。