「GoogleマップでのナビにWi-Fi必須はおかしい、詳しくないユーザーをだますダークパターンだ」と議論に

Googleマップで自分の位置を測位するには端末のGPS機能か、あるいはWi-Fi接続が必要になります。GPS機能は端末がオフラインでも測位できますが、Wi-Fiに接続するとより詳細な測位が可能になります。一方で、アプリをオンラインにすることにプライバシー上の懸念を抱き、アプリのWi-Fi接続を認めないというユーザーもおり、GoogleマップでもWi-Fi接続を拒否することは可能。しかし、Wi-Fi接続しなければGoogleマップが使えないと誤解させるような仕様になっているのは問題だと、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsで指摘されています。 Google Maps now requires WiFi scanning to use navigation | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=30167865 Hacker Newsユーザーであるbbarnett氏は、長い間自動車やバイクのナビにGoogleマップを使ってきたそうですが、Googleマップを使う時はGPSを使った位置情報の追跡のみで、Wi-Fiは使っていなかったとのこと。 Googleマップで自分の位置に注目したい場合、矢印アイコンをタップして追跡します。この時、「続行するにはデバイスの位置情報をオンにしてください」と、Wi-FiやBluetoothの使用をオンにするように促すメッセージが表示されますが、「もちろんGPSの位置情報自体は元から許可しています。GoogleはWi-FiやBluetooth、携帯電話のトラッキングデータを欲しがっているのです」とbbarnett氏。

2022年02月04日 06時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1i_yk

