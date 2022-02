「事実だけで人を誤解させることは可能」でありファクトチェックでは不十分、本当に必要な「正しい理解」の仕組みとは？

Twitter や Facebook はSNSに存在する情報に対して ファクトチェック を実施していますが、さまざまな組織からファクトチェックが不十分だと指摘されています。ファクトチェックは情報の受け手を誤解させないために必要ですが、なぜ現状の仕組みではこのような誤解が減らず、人々の偏見を助長し続けてしまうのか、対話文化を促進する非営利メディア組織のThe Consilience Projectが論じています。 How to Mislead with Facts https://consilienceproject.org/how-to-mislead-with-facts/ ファクトチェックは「情報の正確性・妥当性を検証する行為」であり、偽情報対策として一定の効果を上げていますが、近年は「正しい理解のためにはファクトチェックを行うだけでは不十分」だと指摘されています。これは、偽情報がなくても「誤った認識」は生まれ得るためです。

2022年02月02日 21時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

