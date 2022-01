Appleがオープンソースの配信ソフト「OBS」にmacOS Monterey 12.3に対応した画面キャプチャをプルリクエスト、詳細なコミットメッセージも

オープンソースで開発されるストリーミング配信・録画用キャプチャソフト「OBS」をmacOS Monterey 12.3 betaに対応させるため、Appleの開発者が新しいキャプチャプラグイン「GeneralCapture」を追加したことをGitHubで明らかにし、詳細なコミットメッセージと共にプルリクエストを出しています。 mac-capture: Improve window capture support on macOS 12.3 by Developer-Ecosystem-Engineering · Pull Request #5875 · obsproject/obs-studio · GitHub https://github.com/obsproject/obs-studio/pull/5875 コミットメッセージを出しているアカウント「 Developer-Ecosystem-Engineering 」のプロフィールを見ると、アイコンはAppleのロゴ、所属組織はApple、本拠地はカリフォルニア州クパチーノとなっており、単なる個人的なアカウントではなくAppleという企業を背負ったアカウントであることは明白。Developer-Ecosystem-EngineeringはOBSの他に、GoPro用のビデオコーデックである CineForm や、画像処理専用プログラミング言語の Halide などにもコミットしています。

2022年02月01日 05時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

