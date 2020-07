Amazonがライブストリーミング機能「Amazon Interactive Video Service」をリリース、ウェブサイトやアプリへ動画を直接配信可能に

Amazon Interactive Video Service – Add Live Video to Your Apps and Websites | AWS News Blog https://aws.amazon.com/jp/blogs/aws/amazon-interactive-video-service-add-live-video-to-your-apps-and-websites/ IVSではストリーミングを「チャネル」と呼ばれる単位で管理しており、 ソフトウェア開発キット(SDK) を用いてライブストリーミングをウェブサイトやiOS、Androidのアプリに直接実装することができます。IVSは配信時の遅延が2~3秒と低遅延である点と、時間が記録されたメタデータを配信する動画に追加できる点が特徴であり、新製品の発表時にストリーミング画面上に製品情報を表示したり、紹介している商品を画面上から購入できる「今すぐ購入」ボタンを表示したりするといった、柔軟なライブストリーミングの実装が可能になるとのこと。 AWSのマネジメントコンソールで「Amazon Interactive Video Service」と検索すると、IVSの利用を始めることができます。

2020年07月16日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1n_yi

