2020年07月16日 15時19分 ハードウェア

半導体設計メーカーのArmがライセンス料の4倍値上げを要求か



ソフトバンク傘下の半導体設計メーカーで売却検討の報道が出ているArmについて、一部顧客に対してライセンス料を従来の4倍にするよう交渉していることが報じられています。



ロイター通信が問題に詳しい筋から得た情報として、Armの営業担当者がライセンス料引き上げの交渉を行っていることを報じました。引き上げ幅は「最大で4倍」とかなりのもので、Armからライセンスを受けている企業の一部ではArm以外の設計へ乗り換えるよう検討を求められたとのこと。





ライセンス料が具体的にどれぐらいの規模なのかは明かされていませんが、Armアーキテクチャは年間平均で220億個出荷されています。



一方で、2016年にArmを3兆円規模で買収したソフトバンクですが、ゴールドマン・サックスからはArmを売却するように助言を受けており、売却検討の初期段階にあることが報じられています。



