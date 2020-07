2020年07月14日 11時17分 ハードウェア

ソフトバンクがArmの売却を検討

ソフトバンクグループが、ARMアーキテクチャで知られる半導体設計企業Armの売却を検討しているとウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。



SoftBank Explores Sale or IPO for Chip Designer Arm Holdings - WSJ

https://www.wsj.com/articles/softbank-explores-options-for-chip-designer-arm-holdings-11594672437



SoftBank hires Goldman Sachs to explore sale options for Arm: Sources

https://www.cnbc.com/2020/07/13/softbank-hires-goldman-sachs-to-explore-sale-options-for-arm-sources.html



SoftBank mulls sale of Arm Holdings, could Apple be a potential buyer? - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/07/13/arm-holdings-sale-rumor/



ArmはApple、Samsung、Qualcommなどの世界最大手の企業とも関係の深い、世界最大手の半導体設計企業です。たとえば、Appleは2006年からiPhoneのARMベースのプロセッサを採用しており、さらに2020年にはMacにもARMプロセッサを採用することを発表しています。



そんなArmをソフトバンクグループは2016年に買収。その買収額は約3兆3000億円と異例ともいえるほど巨額でしたが、孫正義社長は「モノのインターネット(IoT)時代を迎え、各種デバイスに組み込まれるアーム設計の半導体の拡大が見込まれる点で、長期戦略としては理にかなっている」と述べ、買収額について「たかが3兆円だ」と言い放ちました。



孫正義社長、買収額に「たかが3兆円だ」 未知の領域、先見か無謀か (1/3ページ) - SankeiBiz(サンケイビズ)

https://www.sankeibiz.jp/business/news/160720/bsj1607200500002-n1.htm



巨額を支払ってArmを手に入れたソフトバンクグループでしたが、現地時間2020年7月13日、ソフトバンクグループはArmについて完全ないしは部分的な売却、株式公開(IPO)などの複数の選択肢を検討していると報じられました。情報を入手したウォール・ストリート・ジャーナルによると、Armの売却はゴールドマン・サックスの助言を入れたものであり、まだ検討初期の段階とのこと。



ソフトバンクグループがこのような検討を行っているのは、「事業の不調」が原因だと報じられています。2020年1月にはコワーキングスペースサービスのスタートアップWeWorkのIPO失敗や、犬の散歩代行サービスWagの経営撤退など、相次ぐ投資事業の不振が報じられていました。



ソフトバンクグループの通信事業部門は順調に利益を伸ばしていますが、グループ傘下の投資ファンドであるソフトバンク・ビジョン・ファンドが投資したグローバル企業の価値は軒並み低下しており、2020年5月にはソフトバンクグループは「創業以来の大赤字」とまで評されています。



ソフトバンクGが創業以来の大赤字、「投資先のうち15社は倒産する」(マイナビニュース) - Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/eaa239bc026da43053a0a6d8d94b991f0963ac7b



このような苦境に対してソフトバンクグループが打ちだしてきた戦略が、資産の売却です。ソフトバンクグループは2020年3月には最大4兆5000億円の資産売却により自社株取得と負債削減を行い、手元資金を増やすと表明していました。



ソフトバンクG、4.5兆円の資産売却-最大2兆円の自己株取得へ - Bloomberg

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-03-23/Q7MR2JT0AFBA01



Armの売却検討も資産売却戦略の一環だとみられています。Armは、2020年7月8日に「IoT部門をソフトバンクに移管する」という計画を発表したばかりでした。



