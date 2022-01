食料品・日用品の高速配達サービスの激しい戦いで1回の注文ごとに平均2300円の赤字

食料品や日用雑貨を短時間で配達してくれるサービスがあちこちで展開されています。中には待ち時間が1時間を切るようなものもあるのですが、その裏で、経費がかさんでもうけを圧迫するどころか吹き飛ばし、1回の注文あたり平均して2300円の赤字が出ていることが報じられています。 Losses Mount for Startups Racing to Deliver Groceries Fast and Cheap - WSJ https://www.wsj.com/articles/losses-mount-for-startups-racing-to-deliver-groceries-fast-and-cheap-11643544004 商品を消費者の手元に素早く届ける「高速配達ビジネス」は1990年代から何度も注目を集める分野で、1990年代から2000年代にかけての ITバブル 期には「 Kozmo.com 」や「 Urbanfetch 」が一時代を築きました。Kozmo.comは2000年に2億円以上の調達に成功し、アイスクリームやDVDなどを1時間で配達していました。しかし、人件費や広告費がかさみ、2001年に事業を停止。Urbanfetchも同様に2000年に事業を停止しています。 この流れが2020年代に入って、再び起きようとしています。ニューヨークではドイツ発の「 Gorillas 」をはじめ少なくとも6社が競う中に、サンフランシスコを本拠とするフードデリバリーサービス「 DoorDash 」も参戦し、大変な状況になっているとのこと。

