Amazonがショッピングモールなどの小売店から商品を配送するサービスをテスト中

・関連記事

Amazonの配送を個人で代わりに行うとお金がもらえる「Amazon Flex」開始 - GIGAZINE



約65億円でAmazonが物流ドライバーのチップを「ピンハネ」していた一件について和解 - GIGAZINE



Amazonが配達を委託する「Amazon Flex」のアルゴリズムが一部ユーザーの仕事を奪っているとの指摘 - GIGAZINE



Amazonが1400億円超の罰金を命じられる、イタリアでの独占禁止法違反で - GIGAZINE



Amazonの労働環境の劣悪さを示すレポートが公開される - GIGAZINE



世界で初めて「ドローンを用いた都市部での宅配サービス」が実用化される - GIGAZINE



2022年05月23日 14時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.