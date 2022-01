無料で大量のファイルを簡単かつ爆速でコピーできる「FastCopy」が6年半ぶりにメジャーバージョンアップ

・関連記事

無料&ワンクリックで簡単に堅牢性の高いrobocopyによるバックアップが可能な「WinRoboCopy」 - GIGAZINE



SSDの読み書き・コピー・圧縮の機能が計測できる無料のベンチマークソフト「AS SSD Benchmark」 - GIGAZINE



特別な設定なしにPCのリモート操作やファイルのやり取りが行えるリモートデスクトップソフトウェア「RustDesk」 - GIGAZINE



ものすごい種類の文書ファイルを他形式に変換できる「Pandoc」レビュー、MarkdownからLaTex、EPUBにまで対応 - GIGAZINE



スマホ向けファイル管理アプリ「Files by Google」にファイルをPINコードで保護できる「Safe Folder」機能が登場、実際に使ってみた - GIGAZINE



2022年01月30日 20時30分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.