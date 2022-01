2000円未満で作成可能な小型Linuxデバイスが設計される、DOOMも実行可能

プロダクトデザイナーの Brian Benchoff 氏が15ドル(約1700円)で作成可能&DOOMの実行も可能なLinuxデバイスを設計しました。設計されたデバイスはバッテリー駆動でどこでもLinuxを使えるとのこと。そんなデバイスの構成や仕様をBenchoff氏が公開していたのでまとめてました。 A Minimum Viable Computer, or Linux for $15 https://bbenchoff.github.io/pages/LinuxDevice.html Benchoff氏が設計したマシンの見た目はこんな感じ。中央に小さなディスプレイが搭載され、両側に必要最低限のキーボードが配置されています。Benchoff氏よると、このデバイスは「いつでもLinuxのコマンドラインを実行可能」「USBポートで他のデバイスと接続可能」「バッテリー駆動」といった特徴を備えた「Linuxスイスアーミーナイフ」になることを目指しているとのこと。上述の機能はroot化したAndroid端末でも利用可能ですが、Benchoff氏のデバイスは「たったの15ドルで作成可能」という大きな特徴を備えています。

