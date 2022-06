Linuxベースの7インチ超小型ノートPC「Pocket Reform」が登場

7インチ(15.47cm × 8.71cm)のディスプレイを搭載した超小型ノートPC「 Pocket Reform 」が、ドイツのハードウェアメーカー「MNT Research」より発表されました。 Introducing MNT Pocket Reform—MNT Research https://mntre.com/media/reform_md/2022-06-20-introducing-mnt-pocket-reform.html The PocketReform is a made-in-Berlin Linux handheld https://tuxphones.com/mnt-pocketreform-open-hardware-linux-pda-keyboard-arm/ Pocket Reformは以下のような見た目で、フルHD(1920×1080 310 ppi)の7インチディスプレイにキーボードと10mmトラックボールを備えています。全体のサイズは20×12.6×4.5cmで、重量は「未定」。最大128GBのeMMC、USB Type-Cポート×2やMicroSDカードスロット、最大2TBまでのNVMe SSDスロットを搭載しています。

2022年06月29日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

