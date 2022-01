AmazonとMetaの年間ロビー活動費が計40億円以上に達し過去最高記録を樹立

Facebookの運営会社のMetaとAmazonが、2021年に国会や政府で行ったロビー活動費がそれぞれ2000万ドル(約22億円)を超え、両社のロビー活動費の年間記録を更新していたことが分かりました。 Amazon, Meta report record lobbying spending in 2021 | TheHill https://thehill.com/business-a-lobbying/business-a-lobbying/590788-amazon-meta-report-record-2021-lobbying-spending Amazon, Meta set lobbying spending records in 2021 as Apple's decreased | AppleInsider https://appleinsider.com/articles/22/01/21/amazon-meta-set-lobbying-spending-records-in-2021-as-apples-decreased 2022年1月20日にアメリカの連邦議会に提出された資料によると、Amazonとその子会社が2021年に行ったロビー活動の予算は約2030万ドル(約23億1000万円)で、Metaは2010万ドル(22億8000万円)だったとのこと。この金額は、両社が2020年に支出したロビー活動費を約7%上回っており、いずれも過去最高額でした。 20億円以上の資金をFacebookやAmazonがロビー活動に投じていることが判明、ビッグテックによるロビー活動の実態とは? - GIGAZINE

2022年01月24日 16時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

