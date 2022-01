2022年01月21日 19時00分 生き物

「ペンギンの自撮りムービー」の撮影に成功、イワシを捕食する瞬間の驚異的な映像が公開される



愛らしい見た目から高い人気を得ているペンギンは、主に海中の魚類や甲殻類などを捕食して生活しています。そんなペンギンの体にカメラを仕掛け捕食シーンを撮影する試みが行われ、実際に撮影したムービーが公開されています。



Penguin Takes Astounding Selfie Video of its Diving and Feeding Activity (English and Spanish)

今回の撮影プロジェクトを実施したのは、生物の保全に関わる研究活動を行っている野生生物保全協会(WCS)の研究チームです。WCSの研究チームはアルゼンチンのマルティージョ島に生息するジェンツーペンギンのオス1匹にカメラを取り付けて捕食シーンを撮影し、その映像を「驚異的なペンギンの自撮りムービー」として公開しました。





実際に今回のプロジェクトで撮影されたムービーは、以下のツイートで確認できます。



WOW! Penguin takes astounding selfie video while it dives and feeds #penguinawarnessday



ペンギンの背中に取り付けられたカメラには、イワシの群れや仲間のペンギンが映っています。





イワシの群れに勢いよく突入して……





イワシを捕らえることに成功。擦れ違いざまの一瞬の出来事です。





ムービーの中には、イワシを狙って潜水するアホウドリも映り込んでいました。





ジェンツーペンギンは一般的に海底付近でエサを探すと考えられていたとのこと。WCSは「今回のムービーからペンギンが移動中にイワシ群れを見つけた場合でも捕食することが分かりました」と、今回のプロジェクトの成果をアピールしています。



なお、カメラは撮影後に取り外され、実験対象となったペンギンは無事に元の群れに戻って子どもの世話をしていたとのことです。