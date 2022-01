2022年01月18日 11時14分 メモ

仮想通貨インフルエンサーの規制がスペインで始まる



仮想通貨への関心は年々高まっていますが、仮想通貨のマイニングに大量の電力が使用されていることや、既存の通貨の価値に影響を与える可能性があることから中国やインドなどで仮想通貨を違法化する動きが出ています。そんな中、新たにスペイン証券取引委員会が仮想通貨のインフルエンサーに対する規制を発表しました。



NEW CNMV CIRCULAR ON THE ADVERTISING OF CRYPTO-ASSETS FOR INVESTMENT PURPOSES

(PDFファイル)https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={1cbaf61c-57c2-4830-bd6a-071f806795e2}



Spain will regulate influencers promoting cryptocurrency - The Verge

https://www.theverge.com/2022/1/17/22887752/spain-cnmv-crypto-asset-advertising-influencer-rules



近年、世界各国で仮想通貨を規制する動きが強まっており、2021年9月には中国人民銀行が「仮想通貨に関する事業活動は違法な金融活動である」と明言し、仮想通貨に関わるサービスの提供を禁じることを宣言しました。さらに2021年11月にはインド準備銀行のShaktikanta Das総裁が「中央銀行はマクロ経済と金融の安定の観点から(仮想通貨に)深刻な懸念を抱いています」と発言し、その後インド政府が暗号資産を禁止する法案を発表しています。



暗号資産を禁止する法案をインド政府が発表 - GIGAZINE



今回のスペイン証券取引委員会による規制は10万人以上のフォロワーを抱えるインフルエンサーを対象としたもので、当該インフルエンサーには仮想通貨に関するキャンペーンを実施する10日以上前にスペイン証券取引委員会に報告することが求められています。



この規制によってスペイン証券取引委員会は仮想通貨キャンペーンの内容を具体的に監視可能となり、キャンペーンの中に「投資に伴うリスク」などの警告を含めるように指示できるとのこと。また、規制の開始時期は2022年2月とされています。





なお、スペイン証券取引委員会は以前からインフルエンサーによる仮想通貨キャンペーンに厳しい態度を取ることで知られていました。例えば、2021年9月には元スペイン代表サッカー選手で記事作成時点ではヴィッセル神戸に在籍しているアンドレス・イニエスタ氏が大手仮想通貨取引所・Binanceのロゴと共に投稿した「私は仮想通貨を始める方法を学んでいます」というツイートに対して、スペイン証券取引委員会が「仮想通貨にはいつくかのリスクが存在しています。他人に仮想通貨をオススメする前に、自分自身が十分に学んでください」と返信しています。



Hola,@andresiniesta8, los criptoactivos, al ser productos no regulados, tienen algunos riesgos relevantes. Es recomendable leer el comunicado de@CNMV_MEDIOS del 9/2/2021 https://t.co/SWRF73xEJj e informarse a fondo antes de invertir en ellos o de recomendar a otros que lo hagan — CNMV (@CNMV_MEDIOS)