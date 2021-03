「週休3日制」の導入が国家レベルで検討されている

近年、労働時間を削減して「週休3日制(週4日労働制)」を導入する企業が 世界中で増加 しており、業務効率の改善や従業員の集中力向上といった 「週4日労働制」のメリット が明らかになっています。そんな「週4日労働制」を試験導入する国家プロジェクトが、スペインで進行しています。 Spain to launch trial of four-day working week | Spain | The Guardian https://www.theguardian.com/world/2021/mar/15/spain-to-launch-trial-of-four-day-working-week スペインの政党「 マス・パイス 」の イニゴ・エレホン 代表は2021年1月28日に、自身の Twitterアカウント に「労働時間削減のためのプロジェクトを推進することについて、政府と合意しました」と投稿。

2021年03月16日 14時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

