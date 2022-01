VRの定番ブランド・Oculusが独占禁止法違反の疑いで連邦取引委員会の調査を受ける

アメリカにおける公正な取引を監督・監視する 連邦取引委員会 (FTC)が、Meta傘下のVR開発ブランド・ Oculus が反トラスト法(独占禁止法)に違反しているとして、同ブランドの調査を開始したと報じられています。 Meta’s (FB) Oculus Faces FTC-Led Probe of Anti-Competitive Practices - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-14/meta-s-oculus-unit-faces-ftc-led-probe-of-competition-practices FTC antitrust watchdogs reportedly investigating Meta’s VR division - The Verge https://www.theverge.com/2022/1/14/22884198/ftc-state-ag-investigating-meta-facebook-vr-oculus-antitrust Bloombergの報道によると、FTCとニューヨーク州・テネシー州・ノースカロライナ州という3つの州の司法長官が、過去数カ月にわたりOculusプラットフォーム向けにVRアプリを開発しているサードパーティーの開発者に対し、聞き取り調査を進めてきたとのこと。FTCとニューヨーク州が主導するこの調査は、MetaがVR分野での市場支配力をどのように利用し、反競争的慣行を築き上げているかを調べているそうです。

2022年01月16日 17時30分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

