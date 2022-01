2022年01月04日 12時50分 ハードウェア

SamsungがNFTの購入や展示ができる「NFT管理機能」をスマートテレビに搭載すると発表



NFT(非代替性トークン)はブロックチェーン技術によって一意的に管理されるデジタルデータであり、本来複製が容易な画像や動画、音声などを現実の美術品のように扱うことが可能になるというもの。Samsungは2022年に発売されるテレビから「NFT管理機能」を搭載させ、NFTを全面的にサポートする予定だと発表しました。



Samsungは世界最大の家電見本市であるCES 2022に合わせる形で、2022年モデルのスマートテレビを発表しました。



Samsungはプレスリリースで、「NFTの需要が増加する中、細分化された視聴体験と購買環境に対するソリューションの必要性はかつてなく高まっています。Samsungは2022年に、テレビ画面をベースにした世界初のNFTエクスプローラーとマーケットプライス。アグリゲーターを導入します。これはお気に入りのアートを閲覧・購入・展示できる画期的なプラットフォームであり、すべてを1箇所に集約することができます」と述べています。



実際にSamsungが公開したテレビ上でNFTを扱うプラットフォームのスクリーンショットが以下。





Samsungによれば、テレビ上でNFTの作品を購入前に確認することができたり、NFTの履歴やブロックチェーンのメタデータをチェックしたりできるとのこと。また、すでにNFTを所有している場合、テレビに表示させることも可能だそうです。さらに「スマートキャリブレーション機能」によって、ディスプレイの設定をクリエイターが設定した値に自動で調整し、オリジナルに忠実な画質で作品を閲覧できるそうです。



NFT向けプラットフォームの詳細については後日発表される予定。2022年中に発売予定のMICRO LED、Neo QLED、The Frame TVの各モデルがNFTに対応するそうです。