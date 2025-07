ノートPCのタッチパッド部分に電子ペーパーを組み合わせる新技術をE Inkが開発

電子ペーパー技術の第一人者であるE Inkが、ノートPC向けの「画期的な電子ペーパー・タッチパッド・ソリューション」を発表しました。具体的には、カラー電子ペーパーとノートPC用タッチパッドを組み合わせて、タッチパッド部分に各種情報を表示する事ができるというものです。 E Ink Utilizes Intel® Smart Base to Launch Innovative ePaper with Touch-Enabled Application, Ushering in a New Interactive AI PC Experience https://www.eink.com/news/detail/E-Ink-Utilizes-Intel-Smart-Base%20to-Launch-Innovative-ePaper-with-Touch-Enabled-Application

2025年07月04日 15時15分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

