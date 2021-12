「7億円投資すれば入国できる制度」がニュージーランドに存在する

ニュージーランド政府は新型コロナウイルス対策として外国人の入国を 原則禁止 しています。しかし、ニュージーランドには多額の資金を投資することで入国ビザを得られる制度が存在しており、この制度が大富豪を優遇する制度として批判されています。 New Zealand re-opens door to wealthy foreign investors promising to drop millions | Stuff.co.nz https://www.stuff.co.nz/business/127330504/new-zealand-reopens-door-to-wealthy-foreign-investors-promising-to-drop-millions

2021年12月28日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

