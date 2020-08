毎年の所得ではなく保有する資産に課税する「富裕税」はどれほどの税収を政府にもたらすのか？

・関連記事

人工知能を使って「経済的平等と生産性を両立させる税制」を模索する試み - GIGAZINE



4500万件の納税記録の分析により億万長者は税金を高くしても引っ越ししないことが判明 - GIGAZINE



経済学者トマ・ピケティのグループが「より公平なヨーロッパ」を目指して予算100兆円規模の税制マニフェストを提案 - GIGAZINE



富裕層がますます裕福になり経済成長を担っているのがよくわかるグラフ - GIGAZINE



「富の不平等は必然的に生じる」と数理モデルで証明可能 - GIGAZINE



最も貧乏な人たちは最も裕福な人たちよりも税金の負担が大きいという研究結果 - GIGAZINE



世界最強のタックスヘイブンとして超富裕層たちに愛される土地とは? - GIGAZINE



