2021年12月05日 19時00分 レビュー

工場建設シム「Factorio」のブループリントをシンプルに視覚化する「Factorio Blueprint Visualizer」



ロケットの打ち上げを目指して資源の採掘や建設を行うシミュレーションゲーム「Factorio」には、建設した施設群の青写真(ブループリント)を作成できる機能が備わっています。そのブループリントをシンプルなデザインで視覚化できるツールが「Factorio Blueprint Visualizer」です。



Factorio Blueprint Visualizer

https://piebro.github.io/factorio-blueprint-visualizer/



GitHub - piebro/factorio-blueprint-visualizer: A python library to artfully visualize Factorio Blueprints and an interactive web demo for using it.

https://github.com/piebro/factorio-blueprint-visualizer



Factorio Blueprint Visualizerのデモサイトはこんな感じ。ランダムなブループリントが表示されています。このページに自分ブループリントのコードをアップロードし、視覚化していきます。





まずはFactorioを開いてブループリントを作成します。画面右上の本のマークをクリックし……





「新しい建設計画」をクリック。





ドラッグしてブループリント化したい範囲を決めます。





マウスボタンを離せばブループリントの作成が完了。次に。右上の「コードをエクスポート」をクリックします。





以下のようにブループリントのコードが表示されるので、内容をコピーします。





デモページに戻り、「Upload Blueprint」をクリック。





先ほどのコードをペーストし、「OK」をクリックします。





すると、以下のようにブループリントが視覚化されて表示されます。





「Random Drawing Setting」をクリックすることでデザインを変えることができます。





「Save」をクリックすれば、SVGファイルで画像をダウンロードすることができます。





建築物をシンプルに表示させることで、施設配置の見直しにも使うことができそうです。