GoogleやFacebookなどのトラッカーをブロックするプライバシー保護機能をDuckDuckGoのAndroid版アプリが導入

Introducing DuckDuckGo App Tracking Protection for Android https://spreadprivacy.com/introducing-app-tracking-protection/ Privacy firm DuckDuckGo launches App Tracking Protection for Android in beta - Neowin https://www.neowin.net/news/privacy-firm-duckduckgo-launches-app-tracking-protection-for-android-in-beta/ GoogleやFacebookはユーザーデータをコンテンツや広告に活用する企業として知られていますが、企業がユーザーデータを収集するのは自社製アプリに限らず、多くのサードパーティー製のアプリにもトラッカーを潜ませているとのこと。DuckDuckGoが人気のある無料Androidアプリを調査したところ、全体の96%以上にサードパーティーのトラッカーが潜んでおり、そのうち87%がGoogleに、68%がFacebookにデータを送信していたと述べています。また、アプリ分析企業の AppCensus が行った調査でも同様の結果が出ているそうです。 アプリに仕込まれたトラッカーはアプリ上でユーザーが行った操作だけでなく、アプリを使っていない時もリアルタイムでユーザーの行動を把握し、企業にデータを送信できるとのこと。ユーザーがどこにいるのか、何をしているのか、夜に何時間眠るのかといったデータまでが数十ものサードパーティー企業に送信されており、FacebookやGoogleはユーザーの詳細なデジタルプロフィールを作成することが可能です。DuckDuckGoはこれらのデータを企業が直接使用するだけでなく、データブローカーや広告主、政府機関などに販売することもできると指摘しています。

2021年11月22日 17時00分00秒

