2021年11月04日 16時00分 ハードウェア

テンセントが独自開発のデータセンター向けチップ3種類を発表



中国を中心に使われているソーシャルメディアアプリ「WeChat」を提供する中国のテック企業であるテンセントが、2021年11月3日に独自開発のチップ「Zixiao」「Canghai」「Xuanling」を発表したと報じられました。



Tencent flags progress on three chips in development, investment effort | Reuters

https://www.reuters.com/business/cop/tencent-has-long-term-plan-chip-development-investment-2021-11-03/



Tencent launches three self-designed chips in expansion drive, helping boost China’s semiconductor development efforts | South China Morning Post

https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3154744/tencent-launches-three-self-designed-chips-expansion-drive-helping



Tencent Developing Three SoCs Set to Replace Western Processors | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/news/tencent-unveils-three-new-chips



テンセントのクラウド部門であるテンセントクラウドのシニアヴァイスプレジデントを務めるタン・ダオシェン氏は、中国の武漢で開催されたテンセントのデジタルエコシステムサミットで「半導体チップはハードウェアの主要部品であり、産業用インターネットのコアインフラストラクチャーです」と述べ、3つのチップを独自開発していることを発表しました。





発表されたチップは、画像処理や自然言語処理に焦点を当てたAIアクセラレータのZixiao、ビデオトランスコーディングユニットのCanghai、クラウドデータセンター向けの高性能ネットワークインターフェースコントローラーのXuanlingの3つです。



このうち、Zixiaoについてはすでに試験生産段階に進んでおり、「パフォーマンスは競合製品よりも100%向上している」とのこと。また、Canghaiも「既存の製品よりもパフォーマンスが30%優れている」、Xuanlingは「他企業がリリースしている同様の製品よりも4倍優れている」とテンセントはアピールしています。さらにテンセントは、クラウドOS「Orca」も同時に発表しました。





タン氏は、テンセントクラウドのWeChat公式アカウントの投稿内で、「ビジネス上強いニーズがある状況に直面しているため、テンセントはチップの研究開発に長期的な計画と投資を行ってきました」とコメントしています。



テンセントは、WeChatなどのソーシャルメディアアプリの開発や運営のほか、ゲームの開発や運営も主要事業としており、Riot GamesやEpic Gamesなどの大手ゲーム開発会社の親会社にもなっています。しかし、近年は中国政府によるゲームへの規制が厳しくなっており、ゲーム部門で収益をこれ以上伸ばすことができない可能性が高いとみられています。



一方、テンセントはクラウドコンピューティング事業にも参入しており、これまで以上に注力すると考えられます。テンセントはAMDや、Intel、NVIDIAなどアメリカを拠点とする企業のハードウェアをデータセンターに導入していましたが、中国のクラウドコンピューティング市場でテンセントと競合するアリババは、すでに自社のデータセンターで自社開発の汎用SoC「Yitian710」を導入しており、アメリカ企業のハードウェアへの依存を減らす姿勢を示しています。加えて半導体の独自開発は中国政府が積極的に推進しているところであり、今回のテンセントによる独自開発チップの発表も、政府からの要請に応えつつ、アメリカ企業製品からの脱却を示していると見る向きもあります。



