EVGA製グラフィックボードが輸送中に盗難される、盗難品の見分け方は？

・関連記事

密輸されたNVIDIAのグラボ300枚が漁船から押収される - GIGAZINE



ヤフオクに60万円でNVIDIAの未発表マイニング専用ボード「CMP 170HX」と思われる製品が出品される - GIGAZINE



AMDのリサ・スーCEOが「半導体不足は2022年の下半期には解消され始めるだろう」と発言 - GIGAZINE



マイニングに使われるGPUのパフォーマンスは1年で10%低下する - GIGAZINE



2500個以上のCPUの密輸を税関が阻止、体に巻き付けて密輸を試みた例も - GIGAZINE

2021年11月04日 15時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.