中国IT大手TencentがNVIDIAに頼らず自社製AIインフラのAI学習能力を20％強化

企業や研究機関が用いる大規模なAIインフラストラクチャには大量の計算処理チップが搭載されており、膨大なデータを並列処理できるように構成されています。新たに、中国の大手IT企業であるTencentが、AIインフラストラクチャのネットワーク処理を改善し、AI学習性能を20%向上することに成功したと発表しました。 大模型训练再提速20%!腾讯星脉网络2.0来了_腾讯新闻 https://new.qq.com/rain/a/20240701A067GC00 Tencent boosts AI training efficiency without Nvidia’s most advanced chips | South China Morning Post https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3268901/tencent-boosts-ai-training-efficiency-without-nvidias-most-advanced-chips Tencentによると、AIインフラストラクチャのような大規模なHPCクラスタでは、全処理時間のうちデータ通信時間が最大50%を占めるとのこと。ネットワーク処理性能を向上してデータ通信時間を短縮できれば、GPUの待機時間が減って全体的な処理能力を向上できます。このため、Tencentは自社製AIインフラストラクチャのネットワーク処理性能の向上に取り組みました。

2024年07月09日 11時20分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

