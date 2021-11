2021年11月02日 10時34分 メモ

テスラがEVのスーパーチャージャーを他メーカー車に開放するテストを開始



テスラが、自社EV向けに展開しているスーパーチャージャーネットワークを非テスラ車でも使えるようにするパイロットプログラムを開始しました。最終的には、世界中でテスラ車か非テスラ車かの区別なくスーパーチャージャーを使えるようにする方針だとのことです。



スーパーチャージャーは2012年に1台目が設置され、以降9年で、世界中に2万5000台以上が展開されています。充電速度が高速で信頼性も高く、テスラのEVの利便性を高める存在ですが、ガソリンスタンドとは違い、テスラ車しか使えないという縛りが存在します。





しかし、イーロン・マスクCEOは以前から、スーパーチャージャーをテスラ以外のEVでも使えるようにすることを考えていたとのことで、このたび、オランダの10カ所のスーパーチャージャーで、テスラ以外のEVも充電できるようにするパイロットプログラムが始まりました。



利用にあたっては、Teslaアプリ(バージョン4.2.3以降)が必要で、当面はオランダ在住のEVドライバーにのみ開放されるとのこと。ただし今後、対象は拡大される予定になっていて、将来的には、利用可能な容量があればどのスーパーチャージャーでも非テスラ車の充電ができるようになる見込みです。



なお、利用価格はテスラユーザーと非テスラユーザーで違いはないとのことです。