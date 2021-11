海外の技術者が日本語の「文字化け」を本気で解説、日本人顔負けの日本通っぷりが披露される

by Whooym 文字が適切に表示されずに読めなくなってしまう「 文字化け 」は、海外の技術者の間でも「 Mojibake 」で通用するとのこと。そんな文字化けの種類について、東京で 神経言語プログラミング(NLP) の開発をしている ポール・オリーリ・マッキャン 氏が解説しました。 A Field Guide to Japanese Mojibake https://www.dampfkraft.com/mojibake-field-guide.html マッキャン氏によると、文字化けは作成した時と異なる文字コードで文書を開くことで発生するとのこと。文章が文字化けすると無意味な文字列になってしまうので読めませんが、どのような文字コードが使われたかによって異なるパターンが表れるので、慣れると使われている文字コードの種類を推測することができるそうです。

・関連記事

文字化けして読めない文書を解読できる「もじばけらった」 - GIGAZINE



絵文字の偉大な功績の1つは「文字コードを統一したこと」 - GIGAZINE



一風変わった見た目の文字を簡単にTwitterに投稿できる「PlainStyle」を使ってみた - GIGAZINE



肉眼で確認できないレベルで文書内に秘密のメッセージを隠すことができる「FontCode」 - GIGAZINE



絵文字の文字コードや名前などがわからないときに入力・コピペするだけで正体が判明する「WhatMoji」 - GIGAZINE



日本語翻訳の「漢字表記の間違い」を海外の開発者にも端的に説明してくれる「Your Code Displays Japanese Wrong」 - GIGAZINE

2021年11月02日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.