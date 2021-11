2021年11月01日 15時00分 ハードウェア

1万円切りの激安Google純正スマホ「JioPhone Next」が登場、気になるスペックは?



Googleとインドの通信大手・Jio Platformsが共同開発したスマートフォン「JioPhone Next」が2021年10月29日に発表されました。JioPhone Nextの本体価格は6499ルピー(約9900円)であることが告知されており、一体どんな性能なのか気になったので、カメラ性能やチップ性能などをまとめてみました。



JioPhone Next 4G Smartphone - Fully featured Android Phone

https://www.jio.com/next



Introducing JioPhone Next, the Made-for-India Smartphone

https://blog.google/intl/en-in/company-news/outreach-initiatives/introducing-jiophone-next-made-india-smartphone/



Googleは2020年にJio Platformsに対して45億ドルの投資を行い、2021年6月にはパートナーシップを次の段階に進めて「Androidの最適化バージョンが搭載された手頃な価格のスマートフォン」を提供する予定であることを明かしていました。



そして、GoogleとJio Platformsは2021年10月29日にAndroidのカスタムOS「Pragati OS」を搭載した6499ルピーのスマートフォン「JioPhone Next」を発表しました。





Google Indiaが公開した以下のムービーでは、JioPhone Nextの主な特徴が紹介されています。



Introducing JioPhone Next, Created with Google - YouTube





JioPhone NextのカメラにはHDRモードが搭載されており、明暗差の激しい環境でも被写体を鮮明に撮影可能。





また、ナイトモードも搭載されており、夜でも明るい写真を撮影できます。





人物の顔を美しく描写するポートレートモードも搭載。





さらに、多くのインド人が利用している写真共有サービスSnapchatの撮影機能が標準搭載されています。





カメラの画素数は、フロントカメラが800メガピクセルで、リアカメラは13メガピクセルです。また、バッテリー容量は3500mAhとのこと。





ウェブサイトの表示内容をインドで使われる言語に翻訳する機能も搭載。加えて画面内のテキストを読み上げる機能もアピールされています。





JioPhone Nextの詳細な仕様は、こんな感じ。



ディスプレイ 5.45インチ 解像度720×1440ピクセル リフレッシュレート60Hz カバーガラス Corning Gorilla Glass 3(耐指紋コーティング) カメラ リアカメラ13MP フロントカメラ8MP 録画性能 最大1080p 30fps バッテリー容量 3500mAh SoC Qualcomm Snapdragon QM215 内蔵ストレージ 32GB RAM 2GB microSD 最大512GB 4G通信 LTE FDD B3(1800)・B5(850)・LTE TDD B40(2300) 2G通信 B2(850)・B3(900)・B5(1800)・B8(1900) SIMカード デュアルSIM対応(nano-SIM) Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth Bluetooth 4.1 USB規格 Micro USB センサー 加速度・光量・近接センサー カラー 青・黒



Googleのサンダー・ピチャイCEOは、発表の中で「JioPhone Nextは、インドの誰もがインターネットに接続する機会を得なければならないという信念に触発されて設計された、手頃な価格のスマートフォンです。私たちのチームは、JioPhone Nextを開発するために複雑なエンジニアリングと設計の課題を解決するべく協力する必要がありました」と述べ、JioPhone NextがGoogleとJio Platformsによって共同開発されたことをアピールしています。



なお、JioPhone Nextはインドの祭典ディーワーリーの期間(11月初旬)に販売開始予定で、Jio Platformsのショップなどで入手可能になるとのことです。