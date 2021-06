2021年06月25日 14時00分 モバイル

Googleがインドの通信大手・Jio Platformsとのパートナーシップをステップアップさせると発表



Googleがインドの通信大手であるJio Platformsとのパートナーシップにおける新たな一歩として、「Androidの最適化バージョンが搭載された手頃な価格のスマートフォンの提供」および「5Gコラボレーション」を進めることを発表しました。



Jio Platformsの親会社であり、インド最大級の財閥であるリライアンス・インダストリーズが年次総会を開催しました。この中でGoogleのサンダー・ピチャイCEOが、GoogleとJio Platformsのパートナーシップを次のステップに進めることを発表しています。



ピチャイCEOは新型コロナウイルスのパンデミックが起きた1年間を振り返り、「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスして使えるようにするという我々の使命に、新たな目的と緊急性をもたらした年でした。生活や仕事における多くの側面がオンライン上に移行している中で、テクノロジーを誰にとってもアクセスしやすいものにすることが重要になっています」と言及。





「テクノロジーを誰にとってもアクセスしやすいものにすること」は、GoogleとJio Platformsのパートナーシップの中心にもなっているとピチャイCEO。この目標を基に、Googleは2020年にJio Platformsとのパートナーシップをスタートしており、45億ドル(約5000億円)もの出資を行っています。



GoogleとJio Platformsのパートナーシップの目標は、「インドの人々が母国語で情報に手頃な価格でアクセスできるようにし、インド独自のニーズに対応する新しい製品やサービスを構築し、ビジネスにテクノロジーを提供すること」です。



このパートナーシップを加速させるために、GoogleはJio Platforms向けに手頃な価格のスマートフォンを提供すると発表。GoogleはJio Platformsで提供するスマートフォンについて、「Androidを最適化し、言語と翻訳機能、優れたカメラ、最新のAndroidアップデートのサポートを提供します」と説明しています。これについて、ピチャイCEOは「インド向けに構築された端末で、初めてインターネットを体験する何百万ものユーザーに新しい可能性を示すこととなります。2021年後半にこれらの端末を披露することが待ちきれません」と述べました。



さらに、Google CloudとJio Platformsの新しい5G関連のパートナーシップが進められていることも、ピチャイCEOは明らかにしています。この5Gパートナーシップでは、10億人以上いるインド人がより高速なインターネット通信を利用できるようにすることや、健康・教育などの分野で新しいサービスを構築することを支援し、インドのデジタル化における次の段階の基盤を築くことを目的としているそうです。



このコラボレーションの一環として、Jio Platformsの小売りビジネスにおけるインフラストラクチャがGoogle Cloudに移行されます。これにより、GoogleのAIや機械学習、eコマース、需要予測サービスなどが利用可能になり、ビジネスを必要に応じてスケールアップしていくことが可能になるとのこと。



