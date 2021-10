Googleがインターネット広告市場を独占するための施策「ジェダイ・ブルー」や「Project NERA」の詳細が明らかに

・関連記事

GoogleとFacebookがAppleのプライバシー保護施策を崩壊させるために共謀したとして再提訴される - GIGAZINE



FacebookとGoogleに対する複数の独占禁止法訴訟をアメリカの当局が準備していると報じられる - GIGAZINE



Googleがさらなる独占禁止法違反の訴訟に直面、今度はFacebookとの共謀の疑いも - GIGAZINE



Googleに対し「独占禁止法違反に関わるデータ」を提出するようにアメリカ政府が請求 - GIGAZINE



