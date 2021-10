GoogleとFacebookがAppleのプライバシー保護施策を崩壊させるために共謀したとして再提訴される

GoogleがFacebookと共謀し、Appleのプライバシー保護施策を崩壊させようとしているとして、アメリカのテキサス州および14の州、さらにはプエルトリコ連邦から共同で再提訴されました。 Google 'colluded' with Facebook to bypass Apple privacy • The Register https://www.theregister.com/2021/10/22/google_facebook_antitrust_complaint/ ヘッダー入札 は広告競売システムにおけるGoogleの支配力と請求する手数料を回避するための手法として、2015年頃に 登場 したものです。裁判所に提出された書類によると、2016年までに大手パブリッシャーの約70%が、広告主から最良の取引を得るためにGoogleだけでなく複数の広告プラットフォームに対して同時に広告枠を提供するヘッダー入札を行っていたことが明らかになっています。Googleも、ヘッダー入札は手数料を19~22%削減する画期的なもので、広告システムを脅かす存在であることを認識していました。 2017年にはFacebookもヘッダー広告を採用しましたが、直後にGoogleと「ジェダイ・ブルー」と呼ばれる契約を結びました。ジェダイ・ブルーは「Apple製品を使用しているユーザーを特定」し、「Facebookが出版社間で行われる広告競売に勝つ頻度を高める」という2社間での契約だと報じられています。つまり、ヘッダー広告採用によりFacebookが自社の脅威になると考えたGoogleが、Facebookに譲歩することで対立関係になるのを避けたわけです。

2021年10月25日 12時39分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

