ノートPCとしてもタブレットとしても使える2-in-1タブレット「Chromebook x2 11」を実際に触って使い勝手をチェックしてみた

◆スピーカー 本体の両サイドにあるスピーカーの音質をチェックすべく、音楽を流してみたのが以下。高音・低音ともに厚みがなく音楽鑑賞向きとは言えませんが、音質はクリアで音量も出せるので、ビデオ会議やYouTubeの動画視聴など通常の用途であれば問題になりません。イヤホンジャックはないものの、Bluetooth 5.0を搭載しているので、しっかり音を楽しみたいときなどはワイヤレスイヤホンを使うのがお勧めです。 「Chromebook x2 11」のスピーカーから音を出してみた - YouTube 楽曲:Falcom Sound Team JDK「GENESIS BEYOND THE BEGINNING OPENING VERSION」 from イース・オリジン オリジナル・サウンドトラック ◆バッテリーの寿命とレビューまとめ 12時から17時までの約5時間、ベンチマーク測定や動画の視聴などをした結果、バッテリーは100%から61%まで消耗しました。かなり重めの使い方をしても半分以上バッテリーが残ったので、充電なしで日中使い通すこともできそうです。

2021年10月19日 21時30分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by log1l_ks

