2023年11月20日 06時00分 レビュー

軽量&コンパクトで持ち運び簡単なMicrosoft純正2in1ノートPC「Surface Go 4」の専用タイプカバーを装着してみた



2023年9月21日に発表されたMicrosoft純正2in1ノートPC「Surface Go 4」は、タブレットとしても使用可能ですが、ノートPCのようにキーボードでのタイプ入力やトラックパッドでの操作を可能にする専用の「Surface Go タイプカバー」が販売されています。今回はSurface Go 4のバッテリー測定に引き続き、タイプカバーを装着して打ち心地などを確かめてみました。



Surface Go Type Cover – Microsoft Surface

https://www.microsoft.com/ja-jp/d/surface-go-type-cover-qwerty/8vszf6wtwf29/08BV



Surface Go タイプカバーのパッケージはこんな感じ。





中にはSurface Go タイプカバー本体と取扱説明書が入っていました。





タイプカバーのサイズは縦190mm×横248mm×厚さ4.6mm。





重量は実測で243g。





天面にはSurface Goと接続するためのマグネット。





キーピッチは14.5mmです。





キーストロークは2mm。





タッチパッド手前側にはマウスのボタンと同様に機能する左クリックボタン、右クリックボタンがあるほか、タッチパッドジェスチャーもサポートしています。





キーやタッチパッド以外の部分には「アルカンターラ」と呼ばれる素材が使用されており、スエードのようなさらさらした質感が特徴的です。





Surface Go 4と接続するためには、Surface Go 4本体底面のマグネットとタイプカバー天面のマグネットを近づけるだけ。





パチッという音とともにタイプカバーが接続されました。接続すると自動的にSurface Go 4でのキーボード入力やタッチパッド操作が可能になります。





Surface Go 4に接続した際の重量は765gです。はかりの上に置くために用いた箱の重量はちゃんと引いてあります。





タイプカバーを閉じると自動的にSurface Go 4がスリープモードに入ります。再度開くと待機画面が表示されます。





以下の動画はタイプカバーを装着してキーボード入力を行ってみた様子です。タイピング音は比較的静かで、強く入力した際の鈍い音が特徴的です。



Microsoft Surface Go専用タイプカバーのタイピング音はこんな感じ - YouTube





キーボードには3段階調節が可能なバックライトも搭載されています。





Surface Go タイプカバーはMicrosoftの公式サイトで購入できるほか、Amazon.co.jpでも販売されており、価格は税込1万1640円です。



Amazon.co.jp: マイクロソフト Surface Go タイプ カバー ブラック KCM-00043 : パソコン・周辺機器





◆あなたが「Surface Go 4」でレビューして欲しい点を教えて!

「こうするとどうなるかやってみて!」「こういうことできる?」「こんな時どうなる?」など実際に使うからこそ試して欲しいポイントを以下のリンク先から教えてください~。他の誰かと内容が重なってもOK、むしろ多ければ多いほど「やはりこういう点が気になるのだな~」というのがわかるので助かるのです。そして次のレビュー記事作成に反映されてお役立ち!