PlayStation 5がApple Musicへの対応を計画中という可能性



「PlayStation 5(PS5)の設定画面にApple Musicのアイコンが表示された」という報告が英語圏最大のオンライン掲示板・Redditに投稿されました。投稿には証拠写真も添付されており、近い将来PS5でApple Musicを楽しめるようになることが期待されています。



2021年10月12日(火)に、Redditユーザーのsebastian54281氏が「PS5で新たなアカウントを作成してSpotifyを使おうと思ったら、こんな画面が表示されました」と述べ、PS5の音楽サービス選択画面にApple Musicのアイコンや名前が記された写真を投稿しました。





しかし、実際にsebastian54281氏がダウンロードを試してみると、以下のように「This app is only on PS4.(このアプリはPS4専用です)」と表示されてダウンロードできなかったそうです。この表示を見るとPS4ならばApple Musicを利用できるように思えますが、ゲーム関連メディア・Eurogamerによると、「このアプリはPS4専用です」というのはPS5で使用できないアプリに表示される標準のエラーメッセージとのこと。





Eurogamerによると居住国をイギリスに設定した場合は同様のエラーメッセージは表示されず、居住国をアメリカに設定することで同様のエラーメッセージを確認できたとのこと。しかし、その後エラーメッセージが表示されなくなったことからEurogamerは「ソニーは現在、Apple Musicの機能をテストしているのだと思います」と推測しています。



また、Eurogamerはソニーが一部地域で「PS5を購入したユーザーにApple TV+の無料体験を提供するキャンペーン」を展開していることを基に、「ソニーとAppleが協力することは理にかなっています」と指摘。加えてAppleが日本時間の2021年10月19日に開催を予定しているイベントで、PlayStationシリーズにおけるApple Musicのサポートを発表する可能性があると推測しています。