Amazonが「検索結果を不正操作していた」との報道、他社製品をコピーした可能性も

ロイターが2021年10月13日に、Amazonがインドでサイト上の検索システムを操作し、自社ブランドの製品を優位にしていたと報じました。ロイターが入手した内部文書ではさらに、Amazonが売れ筋の商品をコピーして商品を開発していた可能性も浮かび上がっています。 Amazon copied products and rigged search results, documents show https://www.reuters.com/investigates/special-report/amazon-india-rigging/ Amazon India allegedly rigged search results and copied competitors - The Verge https://www.theverge.com/2021/10/13/22724152/amazon-india-search-result-rigging-reference-product-seller-data-report ロイターが電子メールや事業計画などのAmazonの内部文書を入手し、その内容を精査したところ、「インドにあるAmazonのプライベートブランド開発チームが内部データを利用して他社製品をコピーしていた」ことが判明したと報じました。ロイターによると、このプライベートブランド開発チームには、検索結果を不正に操作して自社の製品が検索結果の上位に表示されるようにしていた疑いも持たれています。 以下は、Amazonが組織的に他社製品をコピーしている事例としてロイターが示した比較写真です。アメリカの家具メーカーであるWilliams-Sonomaの椅子とコーヒーテーブル(左列)と、Amazonの自社ブランド「Rivet」の製品(右列)を見比べると、デザインがうり二つなことが分かります。

2021年10月14日 12時31分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

