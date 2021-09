2021年09月30日 19時00分 ゲーム

Amazonが開発したMMORPG「New World」は「Amazon」や「Bezos」がNGネームに

Amazon Gamesが開発したMMORPG「New World」が、2021年9月28日に正式にリリースされました。プレイヤーの同時接続数が28日中に50万人を突破するなど人気を博しているこのゲームですが、プレイヤー名にAmazon創設者ジェフ・ベゾス氏の「Bezos」や「Amazon」といった名前が使用できないという報告が上がっています。



New Worldは、超自然的な島である「Aeternum」で難破した冒険家として、武器や魔法を手に自分の運命を切り開いていくRPGです。採取や狩猟などの要素が存在し、PvEとPvP両方を楽しむことができる本格派オープンワールドMMOとして、世界中でダウンロード数を伸ばしています。





New Worldでは、プレイヤーが好きな名前を「プレイヤー名」として登録することが可能です。しかし、このようなゲームのプレイヤー名はオンライン上で他人の目に触れるために、汚い言葉や不適切な言葉は使用できないようになっているのが一般的。New Worldも同様に特定の言葉の使用を制限しているようですが、その中になぜか「Amazon」や「Bezos」も含まれていると報告されています。



使用が制限されているのは「Amazon」「JeffB」「Bez0s」「Be Zos」「Jeff Bezoos」など。これらの名前で登録しようとすると、不適切な言葉を入力したときと同様に「この名前は使用できません」という警告が表示されるとのことです。





ゲーム系メディアであるPC Gamerのモーガン・パーク氏は、「多数のプレイヤーがベゾス氏をバカにした名前を付けることを防いだのでしょう。他にも禁止されている名前があるはずなので、調査を続けていきます」と述べました。



しかし、その後あるユーザーが海外掲示板のRedditにおいて「彼を見つけた」と報告。「JeffrieBezos」という名前のプレイヤーを写したスクリーンショットを投稿しました。





この報告を確認したパーク氏が改めて調査を行ったところ、「eBezos」と「ieBezos」は禁止されているものの「rieBezos」が禁止されていないことが判明。パーク氏は「この情報を使ってあなたのやりたいことをやってください」と述べました。