2021年09月29日 13時00分 乗り物

テスト中の次世代軍用機らしき映像がTikTokに流出



過去に見たことがない航空機らしき物体が撮影された映像が話題を呼んでいます。映像はTikTokに掲載されたのち、TwitterやRedditなどを経由して拡散していますが、正体がなんなのかははっきりとはわかっていません。



Mysterious Stealthy Shape That Resembles Future Fighter Concepts Spotted At Radar Test Range (Updated)

https://www.thedrive.com/the-war-zone/42480/mysterious-stealthy-shape-that-resembles-future-fighter-concepts-spotted-at-radar-test-range



Something interesting testing at the Helendale Radar Cross Section Facility : SpecialAccess

https://www.reddit.com/r/SpecialAccess/comments/pt8qnc/something_interesting_testing_at_the_helendale/



映像の一部はこんな感じ。投稿者のRuben Hofs氏はあくまでTikTokに投稿された映像を発見した人で、本人が撮影したわけではありません。





写っているのは、トレーラーで運ばれていく物体。撮影者か撮影者の近くにいる人物が「あれは何?」のような発言をしているのが聞こえます。





撮影された場所は映り込んでいる風景から、ロッキードマーチンのヘレンデールレーダー断面積施設だとのこと。





レーダー断面積施設を利用するときは機体を天地逆さまにするので、写真を逆さまにしたこの姿が正しいそうです。





ニュースサイトのThe Driveでは、当該機体は次世代制空戦闘機(NGAD)の概念を複数含むものであると指摘。一方で、撮影されたのが請負業者などの目にもさらされる明るい時間の屋外であることから、機密性はそこまで高いものではないと推測しています。



なお、軍事ジャーナリストのスティーブ・トリンブル氏がこの映像をアメリカ空軍航空戦闘軍団のマーク・ケリー司令官に見せると「何が写っているかわからない」と答えたあと、トリンブル氏のノートPCを20秒ほどだまって見つめていたとのこと。トリンブル氏は、ケリー司令官が「混乱と感心のはざまにあった」ように見えたそうです。