2026年03月23日 12時52分 メモ

トランプ大統領を支持する美しい金髪の陸軍女性兵士ジェシカ・フォスターは実在しないニセモノだった、SNS上で愛国ポルノを煽るために100％AI製



SNSでジェシカ・フォスターという名前のアメリカ陸軍女性兵士を名乗るアカウントが話題となりました。このアカウントはトランプ大統領への強い支持を表明し、愛国心を煽りながらセクシーな画像を投稿することで、運用開始からわずか4ヶ月で100万以上のフォロワーを獲得しましたが、実はAIによって生成された架空の存在であると専門家によって指摘されています。アメリカ陸軍には彼女の軍歴に関する記録が存在せず、画像にはAI特有の不自然な点が多数見られたため、Metaは規約違反としてこのアカウントを削除しました。



MAGA has been swooning over a beautiful Army soldier and her pro-Trump message. She is AI | The Independent

https://www.the-independent.com/news/world/americas/us-politics/maga-ai-us-soldier-instagram-account-trump-b2942600.html



A pro-Trump “Army girl” went viral online. Experts say she isn’t real. - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/2026/03/20/jessica-foster-maga-dream-girl-ai-fake/



フォスターのInstagramアカウントには、トランプ大統領とのツーショットが公開されていました。





艦船の上での1枚





また、ロシアのプーチン大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領と映っている写真も公開されています。





さらにはトランプ大統領とサッカー選手のリオネル・メッシが一緒に映っているものも。





しかし、画像の詳細を検証するとトランプ大統領の新設した「Board of Peace(平和委員会)」が「Border of Peace Conference」と書き間違えられていたり、名札に姓ではなく名が記されていたり、軍服の階級章に誤りがあったりと、軍事的な正確さを欠く多くの証拠が見つかりました。





Metaの広報担当者は、画像にはAI生成特有の不自然な点が多数見られ、アメリカ陸軍にも彼女の記録が存在していなかったことから、フォスターのInstagramアカウントを2026年3月19日に削除したことを明らかにしました。



また、フォスターのアカウントは政治的な投稿の合間に、自身の足を強調した写真を目立たせるなど、フォロワーの関心を引くための「演出」も行っていました。このアカウントの主な目的は、SNSで獲得した注目を有料プラットフォームへ誘導して収益化することにあると見られています。当初は成人向けの有料コンテンツを配信するOnlyFansへのリンクが貼られていましたが、実在する成人の人間であるという確認が取れなかったため、同サービスから削除されたとのこと。





その後、AIモデルの活動を認めているFanvueというサービスに移行し、ノースカロライナ州のフォートブラッグ基地に所属すると自称して、より過激なコンテンツへの購読を促していました。専門家のサム・グレゴリー氏は「フォスターはトランプ支持層の理想を象徴する存在として造形されており、権力者や歴史的な出来事に近い場所に身を置くことで、偽りであっても独自の価値を獲得している」と分析しています。



AI生成キャラクターを利用した同様の手法はアメリカ国外でも確認されており、イランでは女性の戦闘任務が禁じられているにもかかわらず、女性兵士が軍を称賛する動画が大量に拡散された事例があります。メディア操作を研究するジョアン・ドノバン氏は「AIによってこうした偽のアカウントの作成やカスタマイズが極めて容易になったことで、政治的なメッセージを拡散させるボット軍団による情報戦やプロパガンダに利用される危険性がある」と警告しています。元下院議員のアダム・キンジンガー氏も、一見してAIだと判別できる存在にこれほど多くの人々が騙されている現状を異常であると批判しました。

