第2世代iPhone SEから256GBモデルがひっそりと消え去る、iPhone 13 miniの販売促進が目的か



Appleは日本時間の2021年9月15日に新製品発表イベントをオンラインで配信し、2021年の新型iPhoneである「iPhone 13」「iPhone 13 mini」を発表しました。そんな中、Appleが2020年に発売した第2世代iPhone SEの256GBモデルがひっそりと販売終了となっており、「iPhone 13 miniの販売を促進するのが目的ではないか」と推測されています。



9月15日のイベントで行われたiPhone 13/13 miniのプレゼンテーションがどのようなものだったのかは、以下の記事を読むとよくわかります。新たに発売されるiPhoneの中で最も低価格であるiPhone 13 miniですが、プロセッサは「A15 Bionic」を搭載し、2つのメインカメラはiPhone 13と同じものです。



iPhone 13 miniの日本における販売価格は、128GBモデルが税込8万6800円、256GBモデルが税込9万8800円、512GBモデルが税込12万2800円となっています。





iPhoneのminiシリーズは2020年発売の「iPhone 12 mini」から登場しています。第2世代iPhone SEは初代iPhone SEよりも大きいサイズ(高さ138.4mm×幅67.3mm×厚さ7.3mm、重量148g)でiPhone 8とほぼ同じ形状だったため、より片手で扱いやすい小型のスマートフォンを求めるユーザーにとって、iPhone 12 miniのサイズ(高さ131.5mm×幅64.2mm×厚さ7.4mm、重量133g)は魅力的な選択肢になる可能性がありました。



ところが、「iPhone 12 miniの売上台数はiPhone全体の5~6%程度だった」と報告されており、Appleが今後も小型スマートフォンを作り続けるかどうかは怪しいとすら指摘される事態に。経済アナリストは、iPhone 12 miniの生産を停止する可能性も予想していました。



Appleが新たに発表したiPhone 13 miniは、サイズが高さ131.5mm×幅64.2mm×厚さ7.65mm、重量140gとなっており、厚さと重量が増した点を除けばiPhone 12 miniのサイズを踏襲しています。



そんな中、「Appleがひっそりと第2世代iPhone SEの256GBモデルの販売を終了した」ことが報じられています。実際にApple Storeオンラインを確認したところ、第2世代iPhone SEの販売ページには「64GB」と「128GB」モデルのみが表示されており、256GBのモデルは販売が終了していることがわかります。





AppleがiPhone SEの256GBモデルを販売終了した理由としては、iPhone 12 miniの失敗を踏まえ、iPhone 13 miniとiPhone SEが競合しないようにしたのだろうと推測されています。iPhone 13 miniの価格はiPhone SEよりも高いため、iPhone SEに流れる可能性があったユーザーがiPhone 13 miniを購入することは、Appleの収益に恩恵をもたらす可能性があるとのこと。



その一方で、Appleは今後もiPhone SEシリーズを発売し続けるとみられており、「5G搭載の第3世代iPhone SEが2022年前半に登場する」と情報筋が語ったと報じられています。



