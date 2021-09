「SNSは車のようなもの。事故で人は死ぬけれど有益」とInstagramの責任者が発言

「自殺を考えた10代の若者のうち、イギリス人の13%とアメリカ人の6%はInstagramに原因があるとしていた」「10代の少女の32%がInstagramで不快な思いをしたときに体調を悪くした」といった内部調査の結果を黙認していたとして問題となっているInstagramですが、その責任者である アダム・モセリ 氏がポッドキャストで「SNSは車のようなもの。事故で人は死ぬけれど有益」という内容の発言をしたことが話題となっています。 Instagram boss likens social media to cars, says people will die https://mashable.com/article/facebook-instagram-head-adam-mosseri-social-media-cars-people-will-die 2021年9月14日、ウォール・ストリート・ジャーナルが「FacebookはかねてからInstagramが10代の少年少女にとって有害だと認識していながら、その事実を隠して、『SNSを使用することでメンタルヘルスに有益な可能性がある』と発信を続けていた」と報じました。これは社内文書の流出によって明らかになった事実で、報道を受けてアメリカ議会による 調査も始まっています 。 Instagramが10代の若者にとって有害だとFacebookは認識し続けていたことが判明 - GIGAZINE

2021年09月17日 11時21分00秒 in Posted by logq_fa

