トランプ元大統領退任前後に突如出現していた1億7500万個のIPアドレスをアメリカ国防総省が再取得したことが判明

・関連記事

ついに北米のIPv4アドレスが本当に枯渇 - GIGAZINE



ヨーロッパに割り当てられていたIPv4アドレスがついに枯渇 - GIGAZINE



ヨーロッパのIPv4アドレスが2019年11月にほぼ完全に枯渇 - GIGAZINE



Amazonが保有しているIPアドレスだけで2500億円以上の資産価値がある - GIGAZINE



IPv6はなぜ普及しないのか? - GIGAZINE

2021年09月13日 19時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.